Экс-агент кубинской разведки Альварадо: Американцы не могут распознать правду
А "медийное шоу", которое устроил Вашингтон с "вторжением" РФ на Украину, отражает желание американских властей переделать нынешнюю геополитическую ситуацию.
Белый дом в Вашингтоне. Фото на обложке © Facebook / The White House
Основная масса американцев не может распознать правду. Об "ахиллесовой пяте" населения США рассказал бывший агент кубинской государственной безопасности Перси Альварадо, проработавший в Штатах до 1998 года, пишет "Украина.ру".
"Я считаю, что американцы — великий народ, у которого есть "ахиллесова пята" — они позволяют манипулировать собой основным СМИ и правительствам, прибегающим ко лжи. К сожалению, основная масса американского населения не способна понять, где находится правда", — сказал он.
Альварадо также отметил, что скучает по "хорошим, миролюбивым" американцам, с которыми можно было вести беседы, несмотря на разные точки зрения. По его словам, преданность агентов определяется фактором идеологической убеждённости. Так, ЦРУ мотивирует своих сотрудников успешной карьерой и связанным с этим личным обогащением. В результате они "прибегают к циничной и лицемерной патриотической фразеологии".
Кроме того, Альварадо указал, что это "медийное шоу", которое устраивает Вашингтон в рамках "вторжения" России на Украину, отражает желание американских властей переделать нынешнюю геополитическую ситуацию. И этот "опасный спектакль" показывает способность США использовать любые аргументы, в том числе самые необоснованные, чтобы укрепить свою роль сверхдержавы, пошатнувшуюся в последнее время из-за увеличения влияния Пекина и Москвы на мировую жизнь, рассказал он.
"Сатанизация" России, атмосфера враждебности вокруг неё, создаваемая при помощи монополистических СМИ, используется для укрепления позиций США среди своих традиционных союзников, с которыми по различным вопросам у них были разногласия", — подчеркнул Альварадо.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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