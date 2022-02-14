Основная масса американцев не может распознать правду. Об "ахиллесовой пяте" населения США рассказал бывший агент кубинской государственной безопасности Перси Альварадо, проработавший в Штатах до 1998 года, пишет "Украина.ру".

"Я считаю, что американцы — великий народ, у которого есть "ахиллесова пята" — они позволяют манипулировать собой основным СМИ и правительствам, прибегающим ко лжи. К сожалению, основная масса американского населения не способна понять, где находится правда", — сказал он.

Альварадо также отметил, что скучает по "хорошим, миролюбивым" американцам, с которыми можно было вести беседы, несмотря на разные точки зрения. По его словам, преданность агентов определяется фактором идеологической убеждённости. Так, ЦРУ мотивирует своих сотрудников успешной карьерой и связанным с этим личным обогащением. В результате они "прибегают к циничной и лицемерной патриотической фразеологии".

Кроме того, Альварадо указал, что это "медийное шоу", которое устраивает Вашингтон в рамках "вторжения" России на Украину, отражает желание американских властей переделать нынешнюю геополитическую ситуацию. И этот "опасный спектакль" показывает способность США использовать любые аргументы, в том числе самые необоснованные, чтобы укрепить свою роль сверхдержавы, пошатнувшуюся в последнее время из-за увеличения влияния Пекина и Москвы на мировую жизнь, рассказал он.