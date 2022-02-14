СБУ обратилась к украинцам из-за нагнетания паники и распространения фейков в Интернете
В службе отметили, что это делается с той целью, чтобы посеять тревогу среди людей, "подорвать веру в способность властей защитить свой народ" и расшатать единство населения.
Фото на обложке © Михаил Палинчак / Пресс-служба президента Украины
Украина столкнулась с волной гибридной войны, в рамках которой в соцсетях и отдельных СМИ происходит нагнетание паники и распространение фейков. Служба безопасности противодействует таким проявлениям, пишет пресс-служба СБУ.
"Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Всё это в комплексе — не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны. <...> СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но активно им противодействует", — указывается в заявлении.
Отмечается, что Служба безопасности анализирует различные сценарии развития событий, она имеет чёткий план действий на каждый из них. СБУ готова реагировать на ситуацию не только при необходимости, но и заранее, что уже сейчас и делается. Так, СНБО уже нейтрализовало множество кибератак, ликвидировало ботофермы, разоблачило агентурные сети иностранных спецслужб, а также не допустило диверсии и теракты, отметили в пресс-службе.
В СБУ указали, что обстановка нагнетается для того, чтобы посеять тревогу среди украинцев, "подорвать веру в способность властей защитить свой народ" и расшатать единство населения. Однако сотрудники Службы безопасности работают по всей стране в усиленном режиме, подчёркивается в сообщении. В ведомстве призвали украинцев сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, мыслить критически и проверять достоверность любой информации.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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