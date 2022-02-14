СБУ обратилась к украинцам из-за нагнетания паники и распространения фейков в Интернете

Украина столкнулась с волной гибридной войны, в рамках которой в соцсетях и отдельных СМИ происходит нагнетание паники и распространение фейков. Служба безопасности противодействует таким проявлениям, пишет пресс-служба СБУ.

"Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Всё это в комплексе — не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны. <...> СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но активно им противодействует", — указывается в заявлении.

Отмечается, что Служба безопасности анализирует различные сценарии развития событий, она имеет чёткий план действий на каждый из них. СБУ готова реагировать на ситуацию не только при необходимости, но и заранее, что уже сейчас и делается. Так, СНБО уже нейтрализовало множество кибератак, ликвидировало ботофермы, разоблачило агентурные сети иностранных спецслужб, а также не допустило диверсии и теракты, отметили в пресс-службе.