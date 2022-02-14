Тренер Жулин: Валиева выступлением должна доказать свою гениальность и великолепность
Наставник обрадовался решению CAS допустить фигуристку к участию в личных соревнованиях. Он также прокомментировал серебро своих подопечных — Никиты Кацалапова и Виктории Синициной.
Камила Валиева. Фото © Getty Images / Matthew Stockman
Российская фигуристка Камила Валиева теперь должна доказать свою гениальность и великолепность после того, как её допустили к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и известный тренер Александр Жулин в беседе с RT.
"Очень рад за Камилу Валиеву, что её всё-таки допустили до соревнований. Она великолепная, гениальная. И должна теперь всё это доказать своим выступлением", — рассказал наставник.
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Вместе с тем Жулин отметил, что рад за своих подопечных Никиту Кацалапова и Викторию Синицину, которые получили серебряную медаль в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине. По его словам, они хорошо катались, но "французы тоже были очень хороши".
Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Спортивный арбитражный суд накануне провёл заседание. И сегодня, 14 февраля, CAS вынес решение: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине.
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