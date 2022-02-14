НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Тренер Жулин: Валиева выступлением должна доказать свою гениальность и великолепность

Наставник обрадовался решению CAS допустить фигуристку к участию в личных соревнованиях. Он также прокомментировал серебро своих подопечных — Никиты Кацалапова и Виктории Синициной.

14 февраля, 08:05

Камила Валиева. Фото © Getty Images / Matthew Stockman

Российская фигуристка Камила Валиева теперь должна доказать свою гениальность и великолепность после того, как её допустили к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и известный тренер Александр Жулин в беседе с RT.

"Очень рад за Камилу Валиеву, что её всё-таки допустили до соревнований. Она великолепная, гениальная. И должна теперь всё это доказать своим выступлением", — рассказал наставник.

"Лучшая новость в День cвятого Валентина": Ягудин эмоционально отреагировал на решение CAS по делу Валиевой

"Лучшая новость в День cвятого Валентина": Ягудин эмоционально отреагировал на решение CAS по делу Валиевой

Вместе с тем Жулин отметил, что рад за своих подопечных Никиту Кацалапова и Викторию Синицину, которые получили серебряную медаль в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине. По его словам, они хорошо катались, но "французы тоже были очень хороши".

Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Спортивный арбитражный суд накануне провёл заседание. И сегодня, 14 февраля, CAS вынес решение: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине.

Депутат Морозов: Если бы CAS принял другое решение по делу Валиевой, это было бы пятно на его репутации

Депутат Морозов: Если бы CAS принял другое решение по делу Валиевой, это было бы пятно на его репутации

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1