Тренер Жулин: Валиева выступлением должна доказать свою гениальность и великолепность

Российская фигуристка Камила Валиева теперь должна доказать свою гениальность и великолепность после того, как её допустили к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и известный тренер Александр Жулин в беседе с RT.

"Очень рад за Камилу Валиеву, что её всё-таки допустили до соревнований. Она великолепная, гениальная. И должна теперь всё это доказать своим выступлением", — рассказал наставник.