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Валиева без ошибок откатала тренировку после решения CAS на Олимпиаде-2022

Ранее Спортивный арбитражный суд допустил её до участия в соревновании одиночниц.

14 февраля, 07:59

Камила Валиева на тренировке перед стартом турнира женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Видео © Telegram / Олимпийский комитет России

Российская фигуристка Камила Валиева без ошибок сумела откатать тренировку перед соревнованиями женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет РИА "Новости".

В частности, в ходе тренировки Валиева исполнила тройной аксель, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, причём всё без ошибок. Кроме того, она тренировала четверные прыжки, которые нельзя делать в короткой программе.

На тренировку также вышли Александра Трусова и Анна Щербакова. Трусова чисто исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп и немного ошиблась на тройном акселе. Действующая чемпионка мира же не стала прыгать четверные, сделав двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Камила Валиева вышла на первую после решения CAS тренировку

Камила Валиева вышла на первую после решения CAS тренировку

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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