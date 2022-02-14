Валиева без ошибок откатала тренировку после решения CAS на Олимпиаде-2022
Ранее Спортивный арбитражный суд допустил её до участия в соревновании одиночниц.
Камила Валиева на тренировке перед стартом турнира женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Видео © Telegram / Олимпийский комитет России
Российская фигуристка Камила Валиева без ошибок сумела откатать тренировку перед соревнованиями женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет РИА "Новости".
В частности, в ходе тренировки Валиева исполнила тройной аксель, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, причём всё без ошибок. Кроме того, она тренировала четверные прыжки, которые нельзя делать в короткой программе.
На тренировку также вышли Александра Трусова и Анна Щербакова. Трусова чисто исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп и немного ошиблась на тройном акселе. Действующая чемпионка мира же не стала прыгать четверные, сделав двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.
Комментариев: 0