Валиева без ошибок откатала тренировку после решения CAS на Олимпиаде-2022

Камила Валиева на тренировке перед стартом турнира женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Видео © Telegram / Олимпийский комитет России

Российская фигуристка Камила Валиева без ошибок сумела откатать тренировку перед соревнованиями женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет РИА "Новости".

В частности, в ходе тренировки Валиева исполнила тройной аксель, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, причём всё без ошибок. Кроме того, она тренировала четверные прыжки, которые нельзя делать в короткой программе.

На тренировку также вышли Александра Трусова и Анна Щербакова. Трусова чисто исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп и немного ошиблась на тройном акселе. Действующая чемпионка мира же не стала прыгать четверные, сделав двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.