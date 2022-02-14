МИД Украины ответил на слова своего посла о возможном отказе Киева от вступления в НАТО
Представитель ведомства подчеркнул, что сейчас ключевым для Незалежной становится вопрос гарантий безопасности и "лучшей такой гарантией был бы немедленный приём" Киева в альянс.
Министерство иностранных дел Украины. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto
В МИД Украины напомнили послу Незалежной в Великобритании Вадиму Пристайко о том, что стремление в НАТО закреплено в конституции страны. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
"Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов. В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности", — цитирует Николенко издание "Сегодня".
Представитель украинского МИДа подчеркнул, что сейчас ключевым для страны становится вопрос гарантий безопасности и "лучшей такой гарантией был бы немедленный приём" Киева в альянс.
Напомним, ранее посол Незалежной в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Дипломат допустил такую возможность, несмотря на то что это прописано в конституции страны. В данном случае "Украина может проявить гибкость", уточнил Пристайко.
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