МИД Украины ответил на слова своего посла о возможном отказе Киева от вступления в НАТО

В МИД Украины напомнили послу Незалежной в Великобритании Вадиму Пристайко о том, что стремление в НАТО закреплено в конституции страны. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

"Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов. В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности", — цитирует Николенко издание "Сегодня".

Представитель украинского МИДа подчеркнул, что сейчас ключевым для страны становится вопрос гарантий безопасности и "лучшей такой гарантией был бы немедленный приём" Киева в альянс.