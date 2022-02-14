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Минкультуры приостановило общественное обсуждение проекта о традиционных ценностях

Министерство планирует выработать новые подходы к подготовке и обсуждению документа, которые позволили бы объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания.

14 февраля, 08:19
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=306915118136345&set=pb.100064535779165.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство культуры Российской Федерации</a></p>

Фото © Facebook / Министерство культуры Российской Федерации

Министерство культуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта указа об утверждении "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" в действующей редакции, сообщает пресс-служба ведомства.

"В обществе, в профессиональной среде прозвучало множество критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке", — сказано в сообщении.

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Министерство планирует выработать новые подходы к подготовке и обсуждению документа, которые позволили бы объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков проекта. В пресс-службе также добавили, что в поддержку документа на официальном портале правовой информации проголосовали 100 760 пользователей, против — 78 928. Также было получено 1479 отзывов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия застрахована от пересмотра традиционных ценностей. Отвечая на вопрос журналиста, шокирует ли его что-то в действиях Запада по данной теме, представитель Кремля отметил, что это остаётся личным делом каждого государства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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