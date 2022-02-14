Минкультуры приостановило общественное обсуждение проекта о традиционных ценностях

Министерство культуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта указа об утверждении "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" в действующей редакции, сообщает пресс-служба ведомства.

"В обществе, в профессиональной среде прозвучало множество критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке", — сказано в сообщении.

Министерство планирует выработать новые подходы к подготовке и обсуждению документа, которые позволили бы объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков проекта. В пресс-службе также добавили, что в поддержку документа на официальном портале правовой информации проголосовали 100 760 пользователей, против — 78 928. Также было получено 1479 отзывов.