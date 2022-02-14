Повздорили в спецприёмнике: Сокамерник облил кипятком актёра Валерия Николаева
Артист утверждает, что на пластическую операцию уйдёт 10 миллионов рублей. Столько же Николаев хочет за моральный ущерб.
Актёр Валерий Николаев. Фото © ТАСС / Артём Коротаев
Актёр Валерий Николаев на 15 суток попал в спецприёмник в Москве за пьяное вождение. Там у него случился конфликт с сокамерником, который, по словам артиста, облил его кипятком. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, Николаев обозвал другого арестанта свиньёй, и тот выплеснул в лицо актёру пол-литра кипятка. Николаев утверждает, что у него повреждено около 40% поверхности тела и на пластическую операцию уйдёт 10 миллионов рублей. Столько же актёр хочет за моральный ущерб.
Хотя, по данным источника, повреждений у артиста не зафиксировали и отправили его в психиатрическую клинику, поскольку вёл он себя не вполне адекватно: стучал в двери и гавкал.
Николаев уже не впервые попадает в скандалы. В феврале 2016 года актёр, находясь за рулём своего автомобиля, проигнорировал требование патрульных остановиться, выскочил на тротуар и протаранил несколько машин на Большой Никитской улице, после чего отказался пройти медосвидетельствование. Николаева задержали. В результате суд лишил актёра водительских прав. А недавно артиста не пустили в зал киностудии "Мосфильм" на церемонию вручения премии "Золотой орёл", поскольку он пытался пройти без приглашения.
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