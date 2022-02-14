Повздорили в спецприёмнике: Сокамерник облил кипятком актёра Валерия Николаева

Актёр Валерий Николаев на 15 суток попал в спецприёмник в Москве за пьяное вождение. Там у него случился конфликт с сокамерником, который, по словам артиста, облил его кипятком. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, Николаев обозвал другого арестанта свиньёй, и тот выплеснул в лицо актёру пол-литра кипятка. Николаев утверждает, что у него повреждено около 40% поверхности тела и на пластическую операцию уйдёт 10 миллионов рублей. Столько же актёр хочет за моральный ущерб.