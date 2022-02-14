Невролог Хорошев заявил, что из-за ковида участилось опасное аутоиммунное заболевание

Из-за распространения омикрон-штамма участились случаи острого аутоиммунного заболевания (синдрома Гийена — Барре), при котором иммунитет атакует нервные клетки. Об этом сообщил врач-невролог Павел Хорошев в беседе с Ura.ru.

"Самое неприятное — это Гийена — Барре. Это самое неприятное, что может случиться. Это когда у человека возникает массовая полинейропатия, аутоиммунное заболевание. Организм начинает воспринимать аксоны клеток как своих врагов. Он их атакует, уничтожает. А те пытаются восстановиться. То есть иммунная система атакует нервные клетки", — рассказал Хорошев.

До начала пандемии выявлялся этот синдром крайне редко, уточнил невролог. Он добавил: хотя с распространением коронавируса это не стало массовым явлением, но случаи обнаружения Гийена — Барре участились в десятки раз.

В течение месяца ожидается обострение ситуации с невропатическими заболеваниями из-за коронавируса, отметил невролог Центра неврологии доктора Шахновича Пётр Труханов. По его словам, сейчас переболеют первые пациенты, которые заразились CoViD-19 за последние две недели. Основываясь на этом, специалисты будут строить статистику.

"Все первые волны формировались более плавно, соответственно, их кривая сопутствующих различных процессов была более плавной. Сейчас мы ожидаем достаточного размаха различных вариантов постковидного синдрома", — заключил Труханов.