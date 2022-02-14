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Минздрав назвал стабильным состояние госпитализированного Жириновского

О госпитализации 75-летнего политика стало известно 9 февраля. По последним данным, течение болезни у лидера ЛДПР осложнилось пневмонией.

14 февраля, 09:04

Владимир Жириновский. Фото © Агентство «Москва»/Андрей Никеричев

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который находится в больнице с ковидом, стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь", цитирует ТАСС сообщение ведомства.

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Напомним, что о госпитализации 75-летнего политика стало известно в среду, 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эти сведения в партии поспешили опровергнуть.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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