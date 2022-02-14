Басурин назвал искусственным нагнетанием сообщения об оттоке миссии ОБСЕ из Донбасса

В Донецкой Народной Республике (ДНР) не наблюдается отток сотрудников миссии ОБСЕ, происходит искусственное нагнетание в СМИ. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Оттока <…> мы здесь не наблюдаем. Да, идёт ротация [сотрудников], потому что данная миссия находится на Украине и их сотрудники заезжают через линию соприкосновения и пункты пропуска, поэтому эта ротация происходит постоянно", — сказал он.

По словам Басурина, в СМИ идёт "искусственное нагнетание", что сотрудники миссии ОБСЕ покидают Донбасс. При этом он добавил, что Великобритания и США действительно отозвали своих работников.

Также замначальника управления Народной милиции ДНР подчеркнул, что ведомство всячески готовится к провокациям, которые могут произойти со стороны Украины. Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения развивается не по спокойному сценарию.