Басурин назвал искусственным нагнетанием сообщения об оттоке миссии ОБСЕ из Донбасса
При этом представитель Народной милиции ДНР добавил, что Великобритания и США действительно отозвали своих сотрудников. А ведомство "всячески готовится" к провокациям, которые мог затеять Киев.
Донецкая область. Сотрудники ОБСЕ. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
В Донецкой Народной Республике (ДНР) не наблюдается отток сотрудников миссии ОБСЕ, происходит искусственное нагнетание в СМИ. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Оттока <…> мы здесь не наблюдаем. Да, идёт ротация [сотрудников], потому что данная миссия находится на Украине и их сотрудники заезжают через линию соприкосновения и пункты пропуска, поэтому эта ротация происходит постоянно", — сказал он.
По словам Басурина, в СМИ идёт "искусственное нагнетание", что сотрудники миссии ОБСЕ покидают Донбасс. При этом он добавил, что Великобритания и США действительно отозвали своих работников.
Также замначальника управления Народной милиции ДНР подчеркнул, что ведомство всячески готовится к провокациям, которые могут произойти со стороны Украины. Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения развивается не по спокойному сценарию.
Ранее Лайф сообщал, что генсек ОБСЕ Хельга Шмид заверила, что миссия продолжит работу в Донбассе. Она поблагодарила за "исключительную работу" офис координаторов проектов организации на Украине.
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