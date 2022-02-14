Глава Башкирии Хабиров подтвердил отставку мэра Уфы Сергея Грекова

Мэр Уфы Сергей Греков покинул свой пост, он перейдёт в полномочное представительство Башкирии в Москве. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства республики.

"До этого мы плотно поговорили с Грековым, подумали, что его компетенция нужна, и предложили ему должность полномочного представителя Республики Башкортостан в ранге заместителя премьер-министра правительства региона", — сказал Хабиров.

Глава региона заметил, что предложил стать мэром Уфы Ратмиру Мавлиеву, отставку которого с поста главы Нефтекамска 14 февраля принял городской совет. Хабиров добавил, что заседание Горсовета Уфы состоится в 17:00 по местному времени (15:00 мск), где и будет принято решение о назначении исполняющего обязанности.

Сергей Греков стал мэром Уфы 15 января 2021 года после смерти от коронавируса главы администрации Ульфата Мустафина.