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Глава Башкирии Хабиров подтвердил отставку мэра Уфы Сергея Грекова

Уже бывший глава города отправится в Москву и будет полномочным представителем республики. Его место может занять экс-глава Нефтекамска Ратмир Мавлиев.

14 февраля, 08:50
<p>Экс-мэр Уфы Сергей Греков. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXQIhgSsaqc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">grekov_ufa</a></p>

Экс-мэр Уфы Сергей Греков. Фото © Instagram / grekov_ufa

Мэр Уфы Сергей Греков покинул свой пост, он перейдёт в полномочное представительство Башкирии в Москве. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства республики.

"До этого мы плотно поговорили с Грековым, подумали, что его компетенция нужна, и предложили ему должность полномочного представителя Республики Башкортостан в ранге заместителя премьер-министра правительства региона", — сказал Хабиров.

Глава региона заметил, что предложил стать мэром Уфы Ратмиру Мавлиеву, отставку которого с поста главы Нефтекамска 14 февраля принял городской совет. Хабиров добавил, что заседание Горсовета Уфы состоится в 17:00 по местному времени (15:00 мск), где и будет принято решение о назначении исполняющего обязанности.

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Сергей Греков стал мэром Уфы 15 января 2021 года после смерти от коронавируса главы администрации Ульфата Мустафина.

А ранее Лайф рассказывал о смерти первого мэра Владимира Игоря Шамова, скончавшегося в возрасте 86 лет. Причину смерти экс-градоначальника в мэрии города не называли.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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