"Посмотрите, что творят американцы": Лукашенко рассказал, когда российские военные покинут Белоруссию

Российские военнослужащие покинут Белоруссию по окончании совместных учений "Союзная решимость – 2022". Об этом заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко во время встречи с украинским политиком Александром Морозом, который дважды являлся председателем Верховной рады.

"Выведем тогда, когда решим с президентом России (Владимиром Путиным) это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория", — приводит слова Лукашенко агентство "БелТА".

Он добавил, что в такой ситуации возникает резонный вопрос: когда Запад выведет свои войска.

"Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают [войска] к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооружённые силы", — посетовал белорусский лидер.