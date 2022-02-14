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"Посмотрите, что творят американцы": Лукашенко рассказал, когда российские военные покинут Белоруссию

Заявление прозвучало в контексте совместных военных учений "Союзная решимость – 2022", которые стартовали 10 февраля.

14 февраля, 10:14
<p>Учения "Союзная решимость". Фото © Минобороны России</p>

Учения "Союзная решимость". Фото © Минобороны России

Российские военнослужащие покинут Белоруссию по окончании совместных учений "Союзная решимость – 2022". Об этом заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко во время встречи с украинским политиком Александром Морозом, который дважды являлся председателем Верховной рады.

"Выведем тогда, когда решим с президентом России (Владимиром Путиным) это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория", — приводит слова Лукашенко агентство "БелТА".

Он добавил, что в такой ситуации возникает резонный вопрос: когда Запад выведет свои войска.

"Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают [войска] к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооружённые силы", — посетовал белорусский лидер.

Генсек ОДКБ назвал учения "Союзная решимость" делом Белоруссии и России

Генсек ОДКБ назвал учения "Союзная решимость" делом Белоруссии и России

Напомним, что совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость" стартовали в четверг, 10 февраля. Манёвры пройдут на белорусских полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также на отдельных участках территории Белоруссии.

Ранее в Белоруссии уже подчёркивали оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Первые подразделения ВС РФ прибыли в республику для участия в манёврах 19 января, а 27-го числа завершилась переброска истребителей Су-35С. Экипажи самолётов преодолели рекордную дистанцию — из восточной части РФ. Россия также перебросила в Белоруссию зенитный ракетно-пушечный дивизион (ЗРПК) "Панцирь-С". Учения продлятся до 20 февраля.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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