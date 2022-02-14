Депутат ГД Выборный объяснил русофобию Запада звучанием слова "Москва" в английском языке
По его словам, истерия вокруг Украины прекратится лишь в тот момент, когда её народ скажет "нет" и на деле выберет путь независимого суверенного государства.
Зампред Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предположил, что русофобия западных стран может быть связана со схожестью по звучанию в английском языке слов "Москва" (Moscow) и "мускулы" (muscles). Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ру".
"Любопытно, что слова "мускулы" и "Москва" в английском схожи по звучанию. Может, в этом и кроется психологическая причина русофобии и враждебности Запада, что заставляет их представлять Москву агрессором", — считает Выборный.
По его словам, западные СМИ "как под копирку" дублируют "абсурдную мантру" про то, что "Москва играет мускулами". Он также подчеркнул, что истерия вокруг Незалежной прекратится только в тот момент, когда украинцы скажут "нет" внешнему управлению страной. Причём не на словах, а на деле выберут путь независимого суверенного государства, отметил Выборный.
Ранее Лайф рассказывал, что секретарь СНБО Украины заявил об опасности использования русского языка. Таким образом Алексей Данилов прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о защите русскоязычных граждан. Он увидел в этом "угрозу" для всего мира.
Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Фото на обложке © Facebook / Анатолий Выборный