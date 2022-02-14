Депутат ГД Выборный объяснил русофобию Запада звучанием слова "Москва" в английском языке

По его словам, истерия вокруг Украины прекратится лишь в тот момент, когда её народ скажет "нет" и на деле выберет путь независимого суверенного государства.

Зампред Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предположил, что русофобия западных стран может быть связана со схожестью по звучанию в английском языке слов "Москва" (Moscow) и "мускулы" (muscles). Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ру".

"Любопытно, что слова "мускулы" и "Москва" в английском схожи по звучанию. Может, в этом и кроется психологическая причина русофобии и враждебности Запада, что заставляет их представлять Москву агрессором", — считает Выборный.

По его словам, западные СМИ "как под копирку" дублируют "абсурдную мантру" про то, что "Москва играет мускулами". Он также подчеркнул, что истерия вокруг Незалежной прекратится только в тот момент, когда украинцы скажут "нет" внешнему управлению страной. Причём не на словах, а на деле выберут путь независимого суверенного государства, отметил Выборный.