Лукашенко: Запад развязывает конфликт на Украине, но воевать не собирается

Страны Запада пытаются развязать конфликт с участием Украины, однако сами воевать не планируют, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сообщил в ходе встречи с украинским политиком Александром Морозом.

"Я уже смотрю, ваши [украинские] политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А ещё лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы — это далеко", — передаёт слова белорусского лидера агентство БелТА.

Президент прокомментировал и ситуацию с нагнетанием обстановки западными СМИ. По мнению Лукашенко, если бы "планировали какую-то войну против Украины", средства массовой информации вели бы себя по-другому, "потому что СМИ — это артподготовка современной войны".

"И как только утихают на мгновение эти крики о войне на Украине, из Америки опять идёт сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война", — резюмировал он.