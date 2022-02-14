В лаборатории не знали о необходимости приоритетной проверки допинг-пробы Камилы Валиевой
Ранее российскую спортсменку допустили до соревнований женщин-одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Сотрудники стокгольмской лаборатории не знали о необходимости приоритетной проверки допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой. Об этом говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"Согласно информации, полученной WADA, образец не был отмечен РУСАДА как приоритетный при его передаче в лабораторию в Стокгольме. Это означает, что лаборатория не знала о необходимости ускоренной проверки образца", — заявили в WADA.
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Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.
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