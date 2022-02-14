Лукашенко заявил о скорой встрече с Путиным
При этом дату и место переговоров белорусский лидер не уточнил. Однако, по его словам, они состоятся "в ближайшее время".
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото на обложке © Kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в ходе переговоров с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.
"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска (российские из Белоруссии. — Прим. Лайфа)?". Слушайте, это наше дело с Путиным. <...> Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооружённые силы РФ. Это наше дело", — цитирует БелТА белорусского лидера.
Напомним, что последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге 29 декабря прошлого года. В ходе переговоров президенты обсуждали темы Союзного государства, совместных военных учений, а также были подведены итоги саммита лидеров СНГ. Также 12 февраля главы государств провели телефонные переговоры, во время которых обсудили реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никто не говорил, что российские войска останутся в Белоруссии после учений. По словам официального представителя Кремля, по завершении манёвров военнослужащие вернутся в свои постоянные места дислокации. Разговоров, что они останутся в республике, никогда не было.
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