Лукашенко заявил о скорой встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в ходе переговоров с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска (российские из Белоруссии. — Прим. Лайфа)?". Слушайте, это наше дело с Путиным. <...> Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооружённые силы РФ. Это наше дело", — цитирует БелТА белорусского лидера.

Напомним, что последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге 29 декабря прошлого года. В ходе переговоров президенты обсуждали темы Союзного государства, совместных военных учений, а также были подведены итоги саммита лидеров СНГ. Также 12 февраля главы государств провели телефонные переговоры, во время которых обсудили реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.