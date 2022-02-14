В КБР разоблачили финансовую пирамиду, в которую люди вложили более 915 млн

Правоохранители разоблачили финансовую пирамиду, в которую почти три тысячи людей вложили более 915 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт "МВД Медиа".

По версии следствия, злоумышленники создали финансовую пирамиду в 2020 году. В Интернете они разместили объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. При этом вкладчикам были обещаны доходы в размере почти 100% от суммы вклада. Однако изначально им выплачивали те средства, которые поступали от новых клиентов. Затем выплаты прекратились.

"Таким образом, были привлечены безналичные денежные средства почти трёх тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей. Задержано 18 человек, ещё двое в настоящее время находятся в розыске", — сказала Волк.

Среди пойманных преступников в том числе пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы. Правоохранители возбудили уголовные дела по факту организации преступного общества или участия в нём, мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств. Они соединены в одно производство. Всем 18 фигурантам предъявлены обвинения. В отношении них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определённых действий.

Уточняется, что двое обвиняемых на похищенные деньги купили большегрузный автомобиль с прицепом стоимостью более девяти миллионов рублей. Другой фигурант приобрёл в Подмосковье земельный участок и жилой дом за 33 миллиона рублей. Но позднее перепродал их третьему лицу за 38,5 миллиона рублей, а сверху получил семь с половиной миллионов рублей, якобы потраченные на благоустройство домовладения. На все эти денежные средства и недвижимость наложен арест.

"Кроме того, в целях возмещения причинённого ущерба изъяты 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов США, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 миллиона рублей. Предварительное расследование продолжается", — указала Волк.