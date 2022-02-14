Политолог Гусев призвал с осторожностью относиться к словам посла об отказе Киева от НАТО

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев призвал с осторожностью относиться к заявлению украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от планов вступления в НАТО. Если бы об этом говорил министр иностранных дел, тогда можно было бы воспринимать их всерьёз, заметил он Лайфу.

"Мы все заинтересованы, чтобы не было эскалации в Донбассе, речь о войне вообще не идёт. Россия не собирается ни на кого нападать. Честно говоря, разобраться сейчас в хитросплетениях, кто управляет Украиной, достаточно сложно. Рада говорит одно, президент говорит другое, а посол в Великобритании третье. Когда лебедь, рак и щука в стране, то нет чёткого определения, что хочет Украина. А Запад действительно её толкает на вооружённый конфликт, и мы это видим. Это и отъезд послов, и отъезд специалистов ОБСЕ", — сказал Гусев.

По словам политолога, все стороны заинтересованы в том, чтобы конфликт был погашен. Он также призвал украинского президента Владимира Зеленского сделать определённые заявления. Слова же Пристайко относились скорее к его умозаключениям, однако они вызывают двоякие чувства.

"С одной стороны, позиция посла понятна, но, с другой стороны, за этим заявлением ничего не стоит, потому что он не является определяющей фигурой. Они спят и видят себя в НАТО. Но в политическом истеблишменте Украины полный раздрай, говорят все и непонятно о чём", — добавил эксперт.