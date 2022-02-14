Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко

Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко действительно готовится, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, такая встреча готовится. Рассчитываем, что до конца недели состоится", — отметил представитель Кремля.

При этом он не стал комментировать возможные темы, которые будут обсуждать лидеры.

Напомним, Александр Лукашенко ранее заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным. Президент Белоруссии не исключил, что на этих переговорах решится вопрос о выводе войск РФ, которые находятся в соседней республике на учениях "Союзная решимость – 2022".