Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко
При этом представитель Кремля не стал комментировать возможные темы, которые будут обсуждать лидеры.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / AP Photo / Seth Wenig
Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко действительно готовится, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, такая встреча готовится. Рассчитываем, что до конца недели состоится", — отметил представитель Кремля.
При этом он не стал комментировать возможные темы, которые будут обсуждать лидеры.
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Напомним, Александр Лукашенко ранее заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным. Президент Белоруссии не исключил, что на этих переговорах решится вопрос о выводе войск РФ, которые находятся в соседней республике на учениях "Союзная решимость – 2022".
В последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге 29 декабря прошлого года. В ходе переговоров президенты обсуждали темы Союзного государства, совместных военных учений, а также были подведены итоги саммита лидеров СНГ. Также 12 февраля главы государств провели телефонные переговоры, во время которых обсудили реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
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