Страны G7 готовы ввести санкции против России, если она "нападёт" на Украину

Страны G7 заявили о своей готовности ввести санкции против Москвы в том случае, если Россия "нападёт" на Украину. Об этом говорится в заявлении министров финансов государств "Большой семёрки".

"Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики", — указали министры.