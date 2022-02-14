Страны G7 готовы ввести санкции против России, если она "нападёт" на Украину
Эти меры повлекут за собой масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики, сообщили министры финансов "Большой семёрки".
Фото на обложке © Getty Images / Anthony Devlin — WPA Pool
Страны G7 заявили о своей готовности ввести санкции против Москвы в том случае, если Россия "нападёт" на Украину. Об этом говорится в заявлении министров финансов государств "Большой семёрки".
"Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики", — указали министры.
Это будет скоординированный ответ на "агрессию" России в сторону Незалежной. В заявлении отмечается, что страны готовы действовать "быстро и решительно", чтобы поддержать экономику Украины и "продолжающиеся усилия по срочному определению дипломатического пути к деэскалации".
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
Комментариев: 0