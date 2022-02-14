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В Кремле пожелали скорейшего "возвращения в строй" Жириновскому и Зюганову

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков также отметил отсутствие заявлений врачей или Минздрава о том, что жизни и здоровью лидеров ЛДПР и КПРФ сейчас что-то угрожает.

14 февраля, 10:37

Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Фото на обложке © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что медики делают всё необходимое для скорейшего выздоровления госпитализированных лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова.

"Мы знаем, что они госпитализированы. И мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава, что что-то угрожает их жизни и здоровью. Врачи делают работу, и мы все вместе желаем здоровья Жириновскому и Зюганову, скорейшего возвращения в строй", — сказал на брифинге представитель Кремля.

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Ранее Минздрав сообщил о состоянии госпитализированного с ковидом Жириновского. По последним данным, течение болезни у политика осложнилось пневмонией и обширным поражением лёгких. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы его вылечить. Тем временем Зюганов объяснил свою госпитализацию прохождением оперативной диспансеризации. По его словам, ранее у него была сложная операция и с началом жёсткой эпидемии важно всё проверить на первой стадии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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