В Кремле пожелали скорейшего "возвращения в строй" Жириновскому и Зюганову

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков также отметил отсутствие заявлений врачей или Минздрава о том, что жизни и здоровью лидеров ЛДПР и КПРФ сейчас что-то угрожает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что медики делают всё необходимое для скорейшего выздоровления госпитализированных лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова.

"Мы знаем, что они госпитализированы. И мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава, что что-то угрожает их жизни и здоровью. Врачи делают работу, и мы все вместе желаем здоровья Жириновскому и Зюганову, скорейшего возвращения в строй", — сказал на брифинге представитель Кремля.