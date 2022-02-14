Mail Online: Раскрыты детали коронации принца Чарльза и его жены
Мероприятие состоится в течение года после вступления будущего короля на престол. Количество гостей планируется ограничить до двух тысяч человек, сама церемония продлится не более трёх часов.
Принц Чарльз. Фото © Flickr / Dan Marsh
Коронация принца Уэльского Чарльза пройдёт под кодовым названием "Золотая сфера". По данным британского портала Mail Online, эта церемония будет не такой затратной и долгой, как традиционные мероприятия в честь смены монархов Англии на престоле.
Издание уточняет, что принц и его супруга Камилла будут коронованы бок о бок, также королева Елизавета уже выразила желание видеть жену своего сына королевой-консортом. Ранее Чарльз не раз подчёркивал, что Камилла была его надёжной опорой и поддержкой на протяжении многих лет и честь ей оказана справедливая.
Коронация принца Чарльза состоится в течение года после его вступления на престол. Количество гостей планируется ограничить до двух тысяч человек, само мероприятие продлится не более трёх часов.
Ранее Лайф сообщал, что Елизавета II начала оформлять передачу власти принцу Чарльзу. Историк семьи уточнил, что в последнее время принц чаще подменяет мать во время мероприятий и взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась королева.
Комментариев: 0