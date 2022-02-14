Mail Online: Раскрыты детали коронации принца Чарльза и его жены

Коронация принца Уэльского Чарльза пройдёт под кодовым названием "Золотая сфера". По данным британского портала Mail Online, эта церемония будет не такой затратной и долгой, как традиционные мероприятия в честь смены монархов Англии на престоле.

Издание уточняет, что принц и его супруга Камилла будут коронованы бок о бок, также королева Елизавета уже выразила желание видеть жену своего сына королевой-консортом. Ранее Чарльз не раз подчёркивал, что Камилла была его надёжной опорой и поддержкой на протяжении многих лет и честь ей оказана справедливая.

Коронация принца Чарльза состоится в течение года после его вступления на престол. Количество гостей планируется ограничить до двух тысяч человек, само мероприятие продлится не более трёх часов.