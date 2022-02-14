Вирусолог Щеленков перечислил анализы, которые нужно сдать после ковида

После перенесённого коронавируса рекомендуется пройти несколько видов тестирований: коагулограмму, тромбоэластограмму и гемостазиограмму. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-вирусолог Максим Щеленков.

"Одним из побочных эффектов коронавируса может стать повышенная вязкость крови, что характерно при этом виде инфекции. И я рекомендую пройти три вида тестирования: коагулограмму, тромбоэластограмму и гемостазиограмму", — сказал он.

Врач объяснил, что эти виды анализов являются разными звеньями системы свёртывания крови, которая может пострадать после болезни. Также необходимо сдать клинический анализ крови, чтобы выяснить, остались ли признаки воспаления.

"Это можно будет определить по уровню лейкоцитов, лимфоцитов. Ещё нужно понять, нет ли дефицита железа", — уточнил Щеленков.

Помимо этого, анализ крови поможет выявить системные показатели воспаления, которые повышаются при коронавирусе. Необходимо проверить С-реактивный белок и лактат-маркер, характерный для гипоксии. Щеленков добавил, что при CoViD-19 активируется вирус простого герпеса. После болезни он начинает рецидивировать, объяснил вирусолог. При этом он может сопровождаться повышенной утомляемостью, выпадением волос и ухудшением памяти.