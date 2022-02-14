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Путин обсудит украинский кризис и "Северный поток – 2" с канцлером Германии Шольцем

Немецкого политика ждут с визитом в Москве 15 февраля. А сегодня он посетит Киев, где у него запланирована встреча с Зеленским.

14 февраля, 10:53
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, Kay Nietfeld / dpa</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, Kay Nietfeld / dpa

В Кремле рассказали о повестке переговоров президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые запланированы на 15 февраля. Как ранее сообщал Лайф, сегодня, 14-го числа, немецкий политик посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а уже на следующий день его ждут в Москве.

На вопрос журналистов о том, на какие темы будет сделан акцент на переговорах Путина и Шольца — на ситуации вокруг Украины, на "Северном потоке – 2" или на обсуждении гарантий безопасности, — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: на всём сразу.

"И то, и другое, и третье", — сказал он.

А сегодня президент России проведёт отдельные встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Reuters: Шольц обсудит с Путиным "цели и обеспокоенности" России

Reuters: Шольц обсудит с Путиным "цели и обеспокоенности" России

Ранее Олаф Шольц, избранный канцлером ФРГ в декабре 2021 года, заявлял, что ради политического урегулирования Германия готова к диалогу с Россией на всех уровнях и во всех возможных форматах.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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