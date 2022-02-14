Путин обсудит украинский кризис и "Северный поток – 2" с канцлером Германии Шольцем

В Кремле рассказали о повестке переговоров президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые запланированы на 15 февраля. Как ранее сообщал Лайф, сегодня, 14-го числа, немецкий политик посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а уже на следующий день его ждут в Москве.

На вопрос журналистов о том, на какие темы будет сделан акцент на переговорах Путина и Шольца — на ситуации вокруг Украины, на "Северном потоке – 2" или на обсуждении гарантий безопасности, — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: на всём сразу.

"И то, и другое, и третье", — сказал он.

А сегодня президент России проведёт отдельные встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.