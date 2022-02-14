Участники кибергруппировки Lurk получили от пяти до 13 лет колонии

В Екатеринбурге Кировский районный суд приговорил рядовых участников хакерской кибергруппировки Lurk к срокам от пяти лет и одного месяца до 13 лет лишения свободы.

"Оценив доказательства, суд находит их достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимых", — сказали в суде.

При этом гособвинение запрашивало для них от шести до 18 лет заключения.

Всего по делу проходит 22 фигуранта, один из которых в данный момент находится в розыске. По данным следствия, с декабря 2015 года по апрель 2016 года члены преступной группировки во главе с Константином Козловским создали троян, который заражал корпоративные сети, включая банки, турфирмы и другие компании. В общей сложности злоумышленники украли более 1,2 миллиарда рублей. Кибергруппировку удалось задержать 1 июня 2016 года.