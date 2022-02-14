Лидера кибергруппировки Lurk Козловского приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Константин Козловский в суде. Видео © LIFE

В Екатеринбурге Кировский районный суд приговорил лидера хакерской кибергруппировки Lurk Константина Козловского к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным по целому ряду преступлений, в частности, в особо крупном мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.

"Константина Козловского признать виновным <…> и путём частичного сложения назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год", — сказали в суде.

По данным следствия, с декабря 2015 года по апрель 2016 года Козловский и его группировка создали троян, который заражал корпоративные сети, включая банки, турфирмы и другие компании. В общей сложности злоумышленники украли более 1,2 миллиарда рублей. Кибергруппировку удалось задержать 1 июня 2016 года.

Отмечается, что по делу проходят 22 фигуранта, один из которых в данный момент находится в розыске. Гособвинение запрашивало для них от шести до 18 лет заключения. При этом Козловскому прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима.