Замглавы Управления автомобильных дорог Тамбовской области зарезали в подъезде дома
По данным правоохранительных органов, чиновника убили утром, врачи не смогли его спасти. На месте преступления работают следователи и криминалисты.
Фото на обложке © ТАСС / Михаил Жбанков
Заместителя начальника Управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика убили в подъезде своего дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Сегодня утром в подъезде собственного дома был убит Виктор Вакульчик. Его зарезали, врачи не смогли спасти", — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что на месте преступления работают следователи и криминалисты Следственного управления СКР по Тамбовской области. Выясняются обстоятельства произошедшего, ведутся поиски убийцы.
Виктор Вакульчик работал в органах власти с 2016 года. До этого был главой компании "Тамбовтранс", которая организовывает пассажирские перевозки в городе. На момент убийства он занимал пост заместителя начальника Управления автомобильных дорог Тамбовской области.
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