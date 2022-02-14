Замглавы Управления автомобильных дорог Тамбовской области зарезали в подъезде дома

Заместителя начальника Управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика убили в подъезде своего дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня утром в подъезде собственного дома был убит Виктор Вакульчик. Его зарезали, врачи не смогли спасти", — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что на месте преступления работают следователи и криминалисты Следственного управления СКР по Тамбовской области. Выясняются обстоятельства произошедшего, ведутся поиски убийцы.

Виктор Вакульчик работал в органах власти с 2016 года. До этого был главой компании "Тамбовтранс", которая организовывает пассажирские перевозки в городе. На момент убийства он занимал пост заместителя начальника Управления автомобильных дорог Тамбовской области.