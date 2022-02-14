Песков: В Кремле рассчитывают на развязку отношений с Западом

Кремль рассчитывает, что "скудные каналы" для диалога с Западом позволят найти "развязку", прийти к договорённостям, учитывающим российские интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рассчитываем, что вот эти скудные каналы для диалога позволят нам всё-таки нащупать какую-то взаимность у наших оппонентов и желание найти развязки. Причём развязки не для галочки, а развязки, которые действительно будут означать учёт наших интересов", — сказал Песков.

Он отметил, что США игнорируют озабоченности России по вопросам гарантий безопасности. Поэтому в этом плане ситуация "нерадужная". При этом, по словам Пескова, власти "готовятся к худшему, но надеются на лучшее".