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Песков: В Кремле рассчитывают на развязку отношений с Западом

При этом российские власти готовятся к худшим результатам переговоров по гарантиям безопасности, хотя надеются на лучшее, отметил пресс-секретарь президента РФ.

14 февраля, 09:24

Дмитрий Песков. Фото на обложке © Kremlin.ru

Кремль рассчитывает, что "скудные каналы" для диалога с Западом позволят найти "развязку", прийти к договорённостям, учитывающим российские интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рассчитываем, что вот эти скудные каналы для диалога позволят нам всё-таки нащупать какую-то взаимность у наших оппонентов и желание найти развязки. Причём развязки не для галочки, а развязки, которые действительно будут означать учёт наших интересов", — сказал Песков.

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Он отметил, что США игнорируют озабоченности России по вопросам гарантий безопасности. Поэтому в этом плане ситуация "нерадужная". При этом, по словам Пескова, власти "готовятся к худшему, но надеются на лучшее".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов РФ по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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