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"Газпром" сообщил, что из подземных хранилищ Европы выкачано уже более 90% газа

То же самое наблюдается и в украинских ПХГ, где объёмы топлива опустились до 10,8 миллиарда кубометров, что сразу на 45,8% ниже прошлогодних.

14 февраля, 09:36
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2022/february/article547311/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром"

Уровень запаса газа в европейских хранилищах продолжает снижаться. На данный момент отобрано уже 90,8% закачанного летом топлива, сообщил "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Уточняется, что на 12 февраля объём активного газа в ПХГ Европы оказался на 22,9%, или на 9,9 миллиарда кубометров, ниже прошлогоднего. С 11 января он находится на уровне рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. Аналогичная ситуация в украинских ПХГ, уточняет холдинг. Уровень запасов опустился до 10,8 миллиарда кубометров, что на 45,8% ниже прошлогоднего и на 4,5 миллиарда кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле 2021-го.

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Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что "Газпром" и не обязан наращивать экспорт газа. Так он ответил на претензии главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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