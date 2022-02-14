"Газпром" сообщил, что из подземных хранилищ Европы выкачано уже более 90% газа

Уточняется, что на 12 февраля объём активного газа в ПХГ Европы оказался на 22,9%, или на 9,9 миллиарда кубометров, ниже прошлогоднего. С 11 января он находится на уровне рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. Аналогичная ситуация в украинских ПХГ, уточняет холдинг. Уровень запасов опустился до 10,8 миллиарда кубометров, что на 45,8% ниже прошлогоднего и на 4,5 миллиарда кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле 2021-го.