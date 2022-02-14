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В Оренбурге прохожий успел отогнать стаю собак, напавших на ребёнка

Несовершеннолетний, к счастью, не пострадал. На место выехали специалисты для отлова животных, которых планируется поместить в приют.

14 февраля, 09:36
<p>Фото © <a href="http://www.orenburg.ru/official/news/246/119665/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэрия Оренбурга</a></p>

Фото © Мэрия Оренбурга

Вовремя подоспевший прохожий успел отогнать стаю бездомных собак, которая напала на ребёнка в Оренбурге. Об этом сообщили в мэрии города.

По данным администрации, всё произошло 13 февраля на улице Дорофеева. Ребёнок в результате не пострадал. Сегодня на место выехали специалисты организации АНО "Мы нашли вам друга" для отлова животных. Собак планируется поместить в приют. Там их осмотрят ветеринары, а решение об их дальнейшей судьбе будет приниматься на основании заключения специалистов.

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Это уже второй случай нападения животных на детей в Оренбурге за последние дни. Лайф рассказывал, что стая собак атаковала 13-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения. По данному факту СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц городского управления ЖКХ. В мэрии добавили, что на улице было отловлено три собаки, они находятся в приюте.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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