В Оренбурге прохожий успел отогнать стаю собак, напавших на ребёнка

Вовремя подоспевший прохожий успел отогнать стаю бездомных собак, которая напала на ребёнка в Оренбурге. Об этом сообщили в мэрии города.

По данным администрации, всё произошло 13 февраля на улице Дорофеева. Ребёнок в результате не пострадал. Сегодня на место выехали специалисты организации АНО "Мы нашли вам друга" для отлова животных. Собак планируется поместить в приют. Там их осмотрят ветеринары, а решение об их дальнейшей судьбе будет приниматься на основании заключения специалистов.