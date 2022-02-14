Хирург Чижиков перечислил симптомы детской аритмии, при которых нужно бежать в больницу
Малыши не могут рассказать о том, что их беспокоит, поэтому вся ответственность лежит на плечах родителей, отметил медик. По его словам, с подростками в этом плане, конечно же, легче.
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Проблемы с сердцем проявляются по-разному у детей и подростков. О том, какие симптомы должны насторожить родителей, рассказал детский хирург-аритмолог, лечащий врач в отделении кардиохирургии Детской городской больницы № 1 Санкт-Петербурга Геннадий Чижиков.
"Дети до года, конечно же, не могут сами пожаловаться на проблемы, поэтому здесь вся ответственность лежит на родителях. Они должны обратить внимание на то, как ребёнок кушает, как он прибавляет в весе, нет ли у него каких-то эпизодов потери сознания или необоснованной слабости", — отметил медик в эфире телеканала "Санкт-Петербург"
С подростками в этом плане гораздо легче, так как они обычно сами жалуются на самочувствие. По словам специалиста, это могут быть головокружения или учащённое сердцебиение. В случае появления перечисленных симптомов следует обратиться к врачу. Как добавил Чижиков, сегодня самым популярным методом диагностики проблем с сердцем является ЭКГ, но для подробного исследования используются и другие возможности.
Ранее Лайф сообщал, что педиатр Анастасия Юрьева перечислила самые распространённые ошибки родителей при лечении детей. По словам специалиста, многие матери заботятся о здоровье своих наследников слишком сильно, тем самым ломая им психику. Крайне важно больше слушать жалобы и желания ребёнка.
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