Терапевт Колоскова рассказала о длительности постковидного синдрома

Постковидный синдром может длиться от семи дней до 12 недель и переходить в хроническую стадию. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт Инна Колоскова.

"Стойкие и длительные последствия острого заболевания, которые сохраняются более четырёх или пяти недель после дебюта CoViD-19, не объясняются наличием сопутствующих проблем. Просто на фоне постковидного синдрома хронические болезни могут обостряться", — объяснила она.

Колоскова добавила, что длительность синдрома во многом зависит от урона, нанесённого иммунной системе человека вирусом. Также она подчеркнула, что вне зависимости от степени тяжести протекания коронавируса и наличия у пациента хронических болезней у большинства заражённых в период наступления постковида развивается хроническая усталость.

Терапевт рассказала, что этот феномен называется астенией, а возникает он из-за низкоинтенсивного воспаления нервных тканей, которое в будущем может негативно отразиться на работе мозга. Также врач подчеркнула, что отличительной чертой постковидного синдрома всех предыдущих штаммов было системное воспаление в сосудах, приводящее к тромбообразованию, усталости, головным болям и ломоте в суставах.