Сильнейшие в строю: Назван состав мужской сборной России по биатлону на олимпийскую эстафету
Гонка состоится во вторник, 15 февраля. В активе наших представителей биатлона уже есть две медали на Играх.
Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом мужской команды на эстафету 4 х 7,5 км в рамках Олимпиады в Пекине.
Первым в гонку отправится Карим Халили, который передаст эстафету Александру Логинову. Третий этап — за Максимом Цветковым, который дважды занял четвёртое место на Играх. Завершать гонку будет бронзовый призёр пасьюта Эдуард Латыпов.
Добавим, что мужская эстафета на Олимпиаде в Пекине состоится 15 февраля в 9:30 по московскому времени. В прямом эфире гонку покажет телеканал "Россия-1".
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