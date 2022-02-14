Сильнейшие в строю: Назван состав мужской сборной России по биатлону на олимпийскую эстафету

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом мужской команды на эстафету 4 х 7,5 км в рамках Олимпиады в Пекине.

Первым в гонку отправится Карим Халили, который передаст эстафету Александру Логинову. Третий этап — за Максимом Цветковым, который дважды занял четвёртое место на Играх. Завершать гонку будет бронзовый призёр пасьюта Эдуард Латыпов.