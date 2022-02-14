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Сильнейшие в строю: Назван состав мужской сборной России по биатлону на олимпийскую эстафету

Гонка состоится во вторник, 15 февраля. В активе наших представителей биатлона уже есть две медали на Играх.

14 февраля, 11:12
<p>Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников </p>

Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом мужской команды на эстафету 4 х 7,5 км в рамках Олимпиады в Пекине.

Первым в гонку отправится Карим Халили, который передаст эстафету Александру Логинову. Третий этап — за Максимом Цветковым, который дважды занял четвёртое место на Играх. Завершать гонку будет бронзовый призёр пасьюта Эдуард Латыпов.

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Добавим, что мужская эстафета на Олимпиаде в Пекине состоится 15 февраля в 9:30 по московскому времени. В прямом эфире гонку покажет телеканал "Россия-1".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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