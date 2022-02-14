В Генштабе назвали условие для удара по кораблям западных стран

Вооружённые силы России готовы открыть огонь по военным кораблям западных государств в том случае, если они зайдут в российские воды. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

"Мы всегда готовы, но дело в том, что такие решения принимают на самом высоком уровне", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос сенатора Владимира Джабарова.