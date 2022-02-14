В Генштабе назвали условие для удара по кораблям западных стран
Отвечая на вопрос сенатора Джабарова, в Центральном военном округе отметили, что такие решения принимаются на самом высоком уровне.
Корвет с управляемым ракетным оружием ВМФ РФ "Бойкий". Фото на обложке © Facebook / Минобороны России
Вооружённые силы России готовы открыть огонь по военным кораблям западных государств в том случае, если они зайдут в российские воды. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.
"Мы всегда готовы, но дело в том, что такие решения принимают на самом высоком уровне", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос сенатора Владимира Джабарова.
Ранее в Пентагоне увидели "угрозу суверенитету Украины" в учениях РФ в Чёрном море. По словам Джона Кёрби, также в американском военном ведомстве обеспокоены манёврами вооружённых сил Союзного государства, которые на днях стартовали в Белоруссии.
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