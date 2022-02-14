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В Генштабе назвали условие для удара по кораблям западных стран

Отвечая на вопрос сенатора Джабарова, в Центральном военном округе отметили, что такие решения принимаются на самом высоком уровне.

14 февраля, 11:16

Корвет с управляемым ракетным оружием ВМФ РФ "Бойкий". Фото на обложке © Facebook / Минобороны России

Вооружённые силы России готовы открыть огонь по военным кораблям западных государств в том случае, если они зайдут в российские воды. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

"Мы всегда готовы, но дело в том, что такие решения принимают на самом высоком уровне", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос сенатора Владимира Джабарова.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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