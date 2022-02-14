Посол Украины в Лондоне Пристайко объяснил своё заявление об отказе Киева от НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его слова об отказе Киева от вступления в НАТО были результатом недоразумения, его не так поняли. Он объяснил, что во избежание войны Незалежная готова на компромиссы, которые "не лежат в сфере НАТО".

"Относительно НАТО сейчас — мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", — передаёт его слова украинский портал "Европейская правда".