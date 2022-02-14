Посол Украины в Лондоне Пристайко объяснил своё заявление об отказе Киева от НАТО
Диппредставитель отметил, что Незалежная оставляет курс на членство в альянсе, однако в сложившейся ситуации вынуждена искать другие варианты.
Вадим Пристайко. Фото © wikimedia.org
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его слова об отказе Киева от вступления в НАТО были результатом недоразумения, его не так поняли. Он объяснил, что во избежание войны Незалежная готова на компромиссы, которые "не лежат в сфере НАТО".
"Относительно НАТО сейчас — мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", — передаёт его слова украинский портал "Европейская правда".
Напомним, заявление украинского посла Вадима Пристайко о том, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить "войну" с Россией, вызвало сильный резонанс. В связи с этим представитель МИД Украины ответил на слова посла, подчеркнув, что сейчас ключевым для Незалежной становится вопрос гарантий безопасности и "лучшей такой гарантией был бы немедленный приём" Киева в альянс.
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