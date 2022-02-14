Песков: Проект по традиционным ценностям будет дорабатываться

В Кремле рассчитывают, что работа над проектом "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что проект будет дорабатываться, и мы знаем, что, действительно, отрасль, многие деятели культуры выступили с очень серьёзной, обоснованной критикой. Мы рассчитываем на то, что эта работа над документом будет продолжена", — отметил представитель Кремля.