Песков: Проект по традиционным ценностям будет дорабатываться
Представитель Кремля выразил надежду, что работа над документом будет продолжена.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В Кремле рассчитывают, что работа над проектом "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что проект будет дорабатываться, и мы знаем, что, действительно, отрасль, многие деятели культуры выступили с очень серьёзной, обоснованной критикой. Мы рассчитываем на то, что эта работа над документом будет продолжена", — отметил представитель Кремля.
Напомним, Министерство культуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта указа об утверждении "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" в действующей редакции. Ведомство планирует выработать новые подходы к подготовке и обсуждению документа, которые позволили бы объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания.
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