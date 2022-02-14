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Песков: Проект по традиционным ценностям будет дорабатываться

Представитель Кремля выразил надежду, что работа над документом будет продолжена.

14 февраля, 11:01
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В Кремле рассчитывают, что работа над проектом "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что проект будет дорабатываться, и мы знаем, что, действительно, отрасль, многие деятели культуры выступили с очень серьёзной, обоснованной критикой. Мы рассчитываем на то, что эта работа над документом будет продолжена", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, Министерство культуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта указа об утверждении "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" в действующей редакции. Ведомство планирует выработать новые подходы к подготовке и обсуждению документа, которые позволили бы объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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