"Идёт по пути Ефремова": Нарколог Шуров призвал родственников актёра Николаева бить тревогу
Алкогольное опьянение и изоляция очень плохо могут влиять на состояние психики человека. Однако специалист не исключил и возможного употребления артистом других психоактивных веществ.
Актёр Валерий Николаев. Фото © Kino-teatr.ru
Актёр Валерий Николаев из-за частых злоупотреблений алкоголем движется по пути Михаила Ефремова. Такое мнение высказал Лайфу нарколог, психотерапевт Василий Шуров, призвав родственников артиста бить тревогу.
"Человек движется по пути Ефремова. Пьяное вождение и неадекватность. Если у него есть родственники, которые могут инициировать его лечение, эту историю нужно прекращать. Чтобы мы потом не грустили, не собирались и не говорили, что "вот, очередного актёра мы потеряли, никто не вмешался". Все видят тенденцию, последствия. Надо с этой историей заканчивать", — сказал Шуров.
Специалист заметил, что у Николаева уже хроническое злоупотребление алкоголем. Всё это происходит по обычному сценарию, когда человек получает известность и славу. Чудит артист по нарастающей, отметил Шуров. Однако он заметил, что зависимому человеку нельзя помочь, пока тот сам не захочет. Собеседник Лайфа также привёл несколько вариантов того, почему Николаев вёл себя неадекватно.
"Во-первых, состояние алкогольного опьянения подразумевает определённую неадекватность. Человек может дурачиться и что угодно делать. Во-вторых, актёры — они все истерики, нарциссы. Могут закатить какой угодно спектакль. За это мы их ценим — за актёрское мастерство. Особенно в условиях, когда тебя поймали и посадили в изоляцию. Это очень плохо действует. Человек мог просто впасть в истерику и вести себя таким образом", — признал нарколог.
Кроме того, эксперт допустил, что Николаев симулировал, чтобы его быстрее выпустили. Также, по словам Шурова, актёр мог употреблять не только алкоголь, но и другие психоактивные вещества.
Напомним, Николаев попал в изолятор на 15 суток за пьяное вождение без водительского удостоверения. Как стало известно, там у него случился конфликт с сокамерником, который, по словам артиста, облил его кипятком. Николаев утверждает, что на пластическую операцию уйдёт десять миллионов рублей. Столько же актёр хочет за моральный ущерб.
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