"Идёт по пути Ефремова": Нарколог Шуров призвал родственников актёра Николаева бить тревогу

Актёр Валерий Николаев из-за частых злоупотреблений алкоголем движется по пути Михаила Ефремова. Такое мнение высказал Лайфу нарколог, психотерапевт Василий Шуров, призвав родственников артиста бить тревогу.

"Человек движется по пути Ефремова. Пьяное вождение и неадекватность. Если у него есть родственники, которые могут инициировать его лечение, эту историю нужно прекращать. Чтобы мы потом не грустили, не собирались и не говорили, что "вот, очередного актёра мы потеряли, никто не вмешался". Все видят тенденцию, последствия. Надо с этой историей заканчивать", — сказал Шуров.

Специалист заметил, что у Николаева уже хроническое злоупотребление алкоголем. Всё это происходит по обычному сценарию, когда человек получает известность и славу. Чудит артист по нарастающей, отметил Шуров. Однако он заметил, что зависимому человеку нельзя помочь, пока тот сам не захочет. Собеседник Лайфа также привёл несколько вариантов того, почему Николаев вёл себя неадекватно.

"Во-первых, состояние алкогольного опьянения подразумевает определённую неадекватность. Человек может дурачиться и что угодно делать. Во-вторых, актёры — они все истерики, нарциссы. Могут закатить какой угодно спектакль. За это мы их ценим — за актёрское мастерство. Особенно в условиях, когда тебя поймали и посадили в изоляцию. Это очень плохо действует. Человек мог просто впасть в истерику и вести себя таким образом", — признал нарколог.

Кроме того, эксперт допустил, что Николаев симулировал, чтобы его быстрее выпустили. Также, по словам Шурова, актёр мог употреблять не только алкоголь, но и другие психоактивные вещества.