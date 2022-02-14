Жена актёра Николаева назвала бредом сообщения о его конфликте с сокамерником
При этом в беседе со СМИ Земскова не стала сообщать о состоянии супруга. Она также не опровергла информацию о том, что он был помещён в спецприёмник.
Валерий Николаев. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Жена актёра Валерия Николаева назвала бредом информацию в СМИ о конфликте артиста с сокамерником. Об этом Эльмира Земскова заявила в беседе с "Газетой.ru".
"Господи, откуда всё это, скажите, пожалуйста? Вот откуда всё это вдруг? Что за бред? Ребят, ну хватит уже, ну правда", — сказала она и положила трубку.
Земскова не смогла опровергнуть информацию о том, что её супруг был помещён в спецприёмник, а также не стала рассказывать о его состоянии.
Напомним, Николаев попал в изолятор на 15 суток за пьяное вождение без водительского удостоверения. Как стало известно, там у него случился конфликт с сокамерником, который, по словам артиста, облил его кипятком. Николаев утверждает, что на пластическую операцию уйдёт десять миллионов рублей. Столько же актёр хочет за моральный ущерб.
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