Жена актёра Николаева назвала бредом сообщения о его конфликте с сокамерником

Жена актёра Валерия Николаева назвала бредом информацию в СМИ о конфликте артиста с сокамерником. Об этом Эльмира Земскова заявила в беседе с "Газетой.ru".

"Господи, откуда всё это, скажите, пожалуйста? Вот откуда всё это вдруг? Что за бред? Ребят, ну хватит уже, ну правда", — сказала она и положила трубку.

Земскова не смогла опровергнуть информацию о том, что её супруг был помещён в спецприёмник, а также не стала рассказывать о его состоянии.