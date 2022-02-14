"Олицетворение воли к победе": В Госдуме предложили сделать Камилу Валиеву знаменосцем сборной России на закрытии ОИ
Ранее нашу спортсменку допустили до соревнований женщин-одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.
Камила Валиева. Фото © Getty Images / Matthew Stockman
Фигуристка Камила Валиева должна стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2022 в Пекине. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин.
"Камила Валиева должна стать знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Игр. Так наша страна выразила бы уважение к мужеству и стойкости юной девушки. Талантливая спортсменка на этой Олимпиаде подверглась беспрецедентному давлению. История Игр не помнит такого случая. Именно поэтому Камила должна гордо нести знамя команды как олицетворение воли к победе и любви к спорту", — заявил Пайкин.
Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.
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