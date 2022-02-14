"Олицетворение воли к победе": В Госдуме предложили сделать Камилу Валиеву знаменосцем сборной России на закрытии ОИ

Фигуристка Камила Валиева должна стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2022 в Пекине. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин.

"Камила Валиева должна стать знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Игр. Так наша страна выразила бы уважение к мужеству и стойкости юной девушки. Талантливая спортсменка на этой Олимпиаде подверглась беспрецедентному давлению. История Игр не помнит такого случая. Именно поэтому Камила должна гордо нести знамя команды как олицетворение воли к победе и любви к спорту", — заявил Пайкин.