В массовой аварии на въезде в Екатеринбург пострадало более 20 машин

Массовое ДТП на Серовском тракте. Видео © ВКонтакте / "Екатеринбург – Серов (Online)"

На Серовском тракте на въезде в Екатеринбург произошло массовое ДТП с участием более 20 машин. Видео с места аварии и комментарии очевидцев разместила группа "Екатеринбург – Серов (Online)" в соцсети "ВКонтакте".

"Это случилось сразу после ЕКАД, напротив заправки "Газпрома". Видимость нулевая из-за снегопада. Я еле успел затормозить. Слева и справа машины стояли столкнувшиеся", — сообщает очевидец.

В ДТП на разных участках дороги пострадало по меньшей мере два десятка машин. Водители жаловались на плохие условия видимости. Кто-то не успевал затормозить, когда замечал пробку перед собой, сообщают очевидцы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Они помогают доставать автомобили и фуры из кювета. Работниками перекрыты участки дороги, проводятся необходимые замеры и опрашиваются водители. Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.