Более 30 проектов стали победителями конкурса на бесплатное размещение соцрекламы НКО

Подведены итоги конкурса на бесплатное размещение социальной рекламы в Интернете. Из 73 заявок жюри отобрало 32 проекта от 29 организаций. В числе финалистов оказались проекты социальной рекламы фондов "Подарок ангелу", "Бумажная птица", "Вера", "Второе дыхание", "Арифметика добра", "Солнечный город", ОРБИ, а также Всемирного фонда дикой природы, благотворительной организации "Ночлежка", Российского Красного Креста, Ассоциации волонтёрских центров, Регионального общественного движения Республики Татарстан "Наше дело" и других. Организаторы напоминают, что, по условиям конкурса, непосредственным производством социальной рекламы занимаются победители, а Институт развития Интернета (ИРИ) на правах Оператора социальной рекламы проводит кампанию на крупнейших площадках Рунета, используя уже готовые материалы.

"Значительная часть рекламных кампаний, которые мы проведём с марта по август, будет посвящена вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и экологии, также будут затронуты темы волонтёрства, донорства, сиротства, повышения уровня финансовой грамотности и многие другие. В общей сложности победители получат более 3,2 миллиарда показов рекламных объявлений, продвигающих их социальные проекты, на площадках "Яндекс", VK Group, Rambler&Co", — рассказал заместитель генерального директора по социальной рекламе Института развития Интернета Андрей Воронков.

Конкурсную комиссию, которая определяла победителей конкурса, возглавила член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. Она оказалась впечатлена высоким уровнем поступивших на конкурс заявок.

"Заявки, присланные на конкурс, очень разные, это касается как тем, так и организаций. Все затрагивают очень важные проблемы, и, конечно, сложно было отдать кому-то предпочтение, хотелось поддержать буквально всех. Вместе с тем конкурсная процедура предполагает наличие победителей, но хочу подчеркнуть, что практически у всех, кто подавался, есть возможность выиграть, поэтому не надо расстраиваться и опускать руки, мы всех ждём на следующем конкурсе", — отметила Тополева-Солдунова.