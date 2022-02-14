8 лайфхаков, которые используют неврологи, когда у них болит голова
Специалисты поделились своими секретами, которые стоит взять на заметку. И напомнили, что не всякую головную боль можно объяснить образом жизни или факторами окружающей среды.
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С головной болью каждый сталкивался в жизни хоть раз, а у некоторых и вовсе она постоянная. Она может быть вызвана стрессом или обусловлена генетически. Выделяют первичные головные боли, к которым относятся мигрень, головная боль от напряжения, кластерные головные боли, отмечает Роберт Каницки, директор Клиники головной боли в Питтсбурге, США. И вторичные — обусловленные органическими поражениями головного мозга или системными заболеваниями, пишет Huffpost. И вот как поступают неврологи, чтобы облегчить своё состояние, когда у них возникает головная боль.
1. Найдите спокойное место
Спокойная, расслабляющая обстановка — первый шаг на пути к избавлению от неприятных симптомов, отмечают специалисты. "Если у меня болит голова, я отдыхаю или лежу столько, сколько могу, и это не зависит от времени суток", — говорит британский невролог и нейробиолог Фэй Бегети. Зачастую люди, страдающие мигренью, обнаруживают, что им становится легче, когда они укрываются в тёмной и тихой комнате.
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2. Отвлекитесь от работы
Если во время напряжённой работы у вас нет возможности прилечь, можно воспользоваться ещё одной "хитростью", считает профессор Гарвардской медицинской школы Рами Бурштейн. Нужно хотя бы на короткий срок переключить внимание с выполняемых задач и, например, немного пройтись.
3. Выясните, что провоцирует головную боль
Понимание причин возникновения головной боли может помочь как профилактике, так и оперативному устранению недуга. Беспокойство, стресс, противоречивые эмоции, визуальные триггеры или несколько бокалов вина — всё это может выступать в качестве пускового механизма. Кроме того, распространённой причиной головной боли являются нарушения сна. Причём важно не просто высыпаться, а последовательно придерживаться графика сна.
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4. Пейте воду
Многие неврологи замечают, что пьют воду, когда испытывают головную боль. Доцент Института неврологии (Западная Виргиния, США) Кристина Лопес рассказала, что её головные боли, как правило, говорят о необходимости повысить уровень воды в организме. По словам Лопес, есть несколько теорий, почему так происходит, но учёные ещё не пришли к окончательным выводам. Тем не менее "глоток живительной влаги" при головной боли не будет лишним.
5. Попробуйте выпить немного кофе
Этот способ может показаться нелогичным, однако в некоторых случаях он действительно помогает. Кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов, из-за чего уменьшается приток крови к мозгу, что может облегчить боль. Однако главное здесь — умеренность, так как регулярное употребление кофеина может привести к противоположному эффекту.
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6. Ешьте небольшими порциями в течение дня
Ещё один совет от Роберта Каницки заключается в том, что употребляемую в течение дня пищу следует разделить на пять–шесть приёмов. Это связано с тем, что низкий уровень сахара в крови может усугубить головную боль и симптомы мигрени, среди которых тошнота, повышенная чувствительность к свету и шуму, утомляемость, нарушение зрения и прочие.
7. При необходимости примите обезболивающее
Если боль слишком интенсивная и вышеуказанные советы не помогают, можно принять обезболивающее, продающееся без рецепта. А затем стоит обратиться к врачу, который при необходимости поможет подобрать нужные рецептурные препараты.
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8. Помните, что некоторые факторы находятся вне вашего влияния
Приведённые выше советы могут упростить вам жизнь, но важно отметить, что не каждая причина головной боли связана с факторами окружающей среды или образом жизни. Иногда для боли нет никаких заметных поводов, а влияет на её появление генетическая предрасположенность. В этом случае важно прислушиваться к своему организму и искать индивидуальный действенный способ облегчить боль.
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