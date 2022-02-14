8 лайфхаков, которые используют неврологи, когда у них болит голова

С головной болью каждый сталкивался в жизни хоть раз, а у некоторых и вовсе она постоянная. Она может быть вызвана стрессом или обусловлена генетически. Выделяют первичные головные боли, к которым относятся мигрень, головная боль от напряжения, кластерные головные боли, отмечает Роберт Каницки, директор Клиники головной боли в Питтсбурге, США. И вторичные — обусловленные органическими поражениями головного мозга или системными заболеваниями, пишет Huffpost. И вот как поступают неврологи, чтобы облегчить своё состояние, когда у них возникает головная боль.

1. Найдите спокойное место

Спокойная, расслабляющая обстановка — первый шаг на пути к избавлению от неприятных симптомов, отмечают специалисты. "Если у меня болит голова, я отдыхаю или лежу столько, сколько могу, и это не зависит от времени суток", — говорит британский невролог и нейробиолог Фэй Бегети. Зачастую люди, страдающие мигренью, обнаруживают, что им становится легче, когда они укрываются в тёмной и тихой комнате.

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2. Отвлекитесь от работы

Если во время напряжённой работы у вас нет возможности прилечь, можно воспользоваться ещё одной "хитростью", считает профессор Гарвардской медицинской школы Рами Бурштейн. Нужно хотя бы на короткий срок переключить внимание с выполняемых задач и, например, немного пройтись.

3. Выясните, что провоцирует головную боль

Понимание причин возникновения головной боли может помочь как профилактике, так и оперативному устранению недуга. Беспокойство, стресс, противоречивые эмоции, визуальные триггеры или несколько бокалов вина — всё это может выступать в качестве пускового механизма. Кроме того, распространённой причиной головной боли являются нарушения сна. Причём важно не просто высыпаться, а последовательно придерживаться графика сна.

4. Пейте воду

Многие неврологи замечают, что пьют воду, когда испытывают головную боль. Доцент Института неврологии (Западная Виргиния, США) Кристина Лопес рассказала, что её головные боли, как правило, говорят о необходимости повысить уровень воды в организме. По словам Лопес, есть несколько теорий, почему так происходит, но учёные ещё не пришли к окончательным выводам. Тем не менее "глоток живительной влаги" при головной боли не будет лишним.

5. Попробуйте выпить немного кофе

Этот способ может показаться нелогичным, однако в некоторых случаях он действительно помогает. Кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов, из-за чего уменьшается приток крови к мозгу, что может облегчить боль. Однако главное здесь — умеренность, так как регулярное употребление кофеина может привести к противоположному эффекту.

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6. Ешьте небольшими порциями в течение дня

Ещё один совет от Роберта Каницки заключается в том, что употребляемую в течение дня пищу следует разделить на пять–шесть приёмов. Это связано с тем, что низкий уровень сахара в крови может усугубить головную боль и симптомы мигрени, среди которых тошнота, повышенная чувствительность к свету и шуму, утомляемость, нарушение зрения и прочие.

7. При необходимости примите обезболивающее

Если боль слишком интенсивная и вышеуказанные советы не помогают, можно принять обезболивающее, продающееся без рецепта. А затем стоит обратиться к врачу, который при необходимости поможет подобрать нужные рецептурные препараты.

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8. Помните, что некоторые факторы находятся вне вашего влияния