"Покровские ворота" 39 лет спустя: Что стало с актёрами классики советской комедии
Фильм Михаила Козакова вышел на экраны 11 февраля 1983 года и покорил зрителей атмосферой "коммунальной" Москвы 1950-х. Вот что стало с главными героями картины.
Татьяна Догилева 39 лет назад и сейчас. Коллаж на обложке © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", кадр из видео © YouTube / "Вечерний Ургант"
Костик Ромин / Олег Меньшиков
Народный артист России Олег Меньшиков. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © "Кинопоиск", фото © Instagram / olegmenshikov.ru
Роль заводного Костика не стала для молодого артиста Меньшикова дебютной, но именно она принесла ему популярность. В 1990-е он блистал в таких кинохитах, как "Утомлённые солнцем", "Кавказский пленник" и "Сибирский цирюльник", параллельно работая в театре, причём не только актёром, но и режиссёром. В итоге Меньшиков стал худруком Театра имени Ермоловой, но из-за проблем со здоровьем оставил эту должность. Жена Олега Евгеньевича — Анастасия Чернова — на 23 года моложе супруга, детей у пары нет.
Лев Хоботов / Анатолий Равикович
Народный артист РСФСР Анатолий Равикович. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © "Кинопоиск", фото © Wikimedia Commons
Равикович получил определённую известность ещё в 1960-х за свои работы в театре имени Ленсовета. Роль в "Покровских воротах" вывела его на новый уровень популярности, познакомив массовую аудиторию с артистом. После выхода фильма продолжил радовать своим творчеством и театральных, и кинозрителей: на его счету десятки воплощённых на сцене и экране образов. Актёр был дважды женат. С коллегой по цеху Ириной Мазуркевич он прожил до самой своей смерти в 2012 году.
Аркадий Велюров / Леонид Броневой
Народный артист СССР и Украины Леонид Броневой. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © "Кинопоиск", фото © Wikimedia Commons
Броневой много работал в театре и кино и к моменту выхода "Покровских ворот" уже был знаменитым артистом, но реплики его нового персонажа, как и прежде, разошлись на цитаты. После этого он ещё долгие годы радовал поклонников своим талантом, а его заслуги перед российской культурой неоднократно находили высокую оценку в виде госнаград. Броневой был дважды женат, и от первой супруги у него родилась дочь. Она не общалась с отцом из-за крупной ссоры в начале нулевых. Актёр скончался в декабре 2017 года, не дожив восьми дней до своего 89-летия. Последний месяц в больнице рядом с ним провела его вторая жена — Виктория.
Маргарита Хоботова / Инна Ульянова
Заслуженная артистка РСФСР Инна Ульянова. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" ©YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", фото © "Кинопоиск"
Роль Хоботовой так и осталась для Инны Ульяновой самой заметной в карьере. Со временем персонажи, которых ей предлагали играть, настолько "измельчали", что в 1990-е годы актриса стала рекламировать моющее средство. В 2000-х Ульянова снялась лишь в трёх картинах и паре телесериалов. Личная жизнь у заслуженной артистки РСФСР тоже не клеилась: с мужем она развелась ещё в 1960-е, а в последующие годы так и не нашла спутника жизни. От одиночества актриса спасалась алкоголем, который сыграл свою роль в её кончине в 2005 году.
Савва Игнатьевич / Виктор Борцов
Народный артист РСФСР Виктор Борцов. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", фото © Wikimedia Commons
Персонаж из "Покровских ворот" стал знаковым для карьеры Виктора Борцова, но зрители знают его и по ролям в таких фильмах, как "Гардемарины, вперёд!", "Две судьбы", "Не хлебом единым". Актёр был дважды женат, и в первом браке у него родилась дочь Ольга. Она тоже хотела стать артисткой, но пойти по стопам отца ей так и не удалось. В 2006 году у Борцова нашли рак: он скончался через два года.
Людочка / Елена Коренева
Елена Коренева. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", фото © Wikimedia Commons
В 1982 году звезда "Покровских ворот" вышла замуж за американца и позже эмигрировала, тем самым создав себе множество личных и профессиональных проблем. Брак в итоге не сложился, и через десять лет актрисе пришлось вернуться на родину. Она перезапустила карьеру и нашла себе нового спутника жизни в лице актёра Андрея Ташкова. Сейчас актриса живёт в Москве, играет в спектаклях, снимается в кино и сериалах, пишет книги.
Светлана / Татьяна Догилева
Народная артистка РФ Татьяна Догилева. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", кадр видео YouTube / "Вечерний Ургант"
Догилева исполнила десятки запоминающихся ролей и за свою карьеру завоевала сердца миллионов поклонников. Но в последние годы они с трудом узнают в своей любимице ту самую Татьяну. Актриса сильно изменилась внешне: всему виной пластические операции, кризисы в отношениях и на работе, алкоголизм и депрессия. В 2012 году Олег Меньшиков уволил Догилеву из театра за профнепригодность, и с тех пор народная артистка РФ играет вполсилы, гораздо больше внимания уделяя здоровью.
WOW-stars
День всех разочарованных: 5 звёздных пар, которые хочется вычеркнуть из истории и поскорее забыть
сегодня в 07:45
В День подруг вспоминаем 10 звёзд, доказавших, что женская дружба... бывает!
вчера в 07:00
Миколог заметила, что костюмы Леди Гаги подозрительно похожи на грибы, и вот 10 удивительных сходств
12 февраля, 10:15
Комментариев: 0