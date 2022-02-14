"Покровские ворота" 39 лет спустя: Что стало с актёрами классики советской комедии

Костик Ромин / Олег Меньшиков

Народный артист России Олег Меньшиков. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © "Кинопоиск", фото © Instagram / olegmenshikov.ru

Роль заводного Костика не стала для молодого артиста Меньшикова дебютной, но именно она принесла ему популярность. В 1990-е он блистал в таких кинохитах, как "Утомлённые солнцем", "Кавказский пленник" и "Сибирский цирюльник", параллельно работая в театре, причём не только актёром, но и режиссёром. В итоге Меньшиков стал худруком Театра имени Ермоловой, но из-за проблем со здоровьем оставил эту должность. Жена Олега Евгеньевича — Анастасия Чернова — на 23 года моложе супруга, детей у пары нет.

Лев Хоботов / Анатолий Равикович

Народный артист РСФСР Анатолий Равикович. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © "Кинопоиск", фото © Wikimedia Commons

Равикович получил определённую известность ещё в 1960-х за свои работы в театре имени Ленсовета. Роль в "Покровских воротах" вывела его на новый уровень популярности, познакомив массовую аудиторию с артистом. После выхода фильма продолжил радовать своим творчеством и театральных, и кинозрителей: на его счету десятки воплощённых на сцене и экране образов. Актёр был дважды женат. С коллегой по цеху Ириной Мазуркевич он прожил до самой своей смерти в 2012 году.

Аркадий Велюров / Леонид Броневой

Народный артист СССР и Украины Леонид Броневой. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © "Кинопоиск", фото © Wikimedia Commons

Броневой много работал в театре и кино и к моменту выхода "Покровских ворот" уже был знаменитым артистом, но реплики его нового персонажа, как и прежде, разошлись на цитаты. После этого он ещё долгие годы радовал поклонников своим талантом, а его заслуги перед российской культурой неоднократно находили высокую оценку в виде госнаград. Броневой был дважды женат, и от первой супруги у него родилась дочь. Она не общалась с отцом из-за крупной ссоры в начале нулевых. Актёр скончался в декабре 2017 года, не дожив восьми дней до своего 89-летия. Последний месяц в больнице рядом с ним провела его вторая жена — Виктория.

Маргарита Хоботова / Инна Ульянова

Заслуженная артистка РСФСР Инна Ульянова. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" ©YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", фото © "Кинопоиск"

Роль Хоботовой так и осталась для Инны Ульяновой самой заметной в карьере. Со временем персонажи, которых ей предлагали играть, настолько "измельчали", что в 1990-е годы актриса стала рекламировать моющее средство. В 2000-х Ульянова снялась лишь в трёх картинах и паре телесериалов. Личная жизнь у заслуженной артистки РСФСР тоже не клеилась: с мужем она развелась ещё в 1960-е, а в последующие годы так и не нашла спутника жизни. От одиночества актриса спасалась алкоголем, который сыграл свою роль в её кончине в 2005 году.

Савва Игнатьевич / Виктор Борцов

Народный артист РСФСР Виктор Борцов. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", фото © Wikimedia Commons

Персонаж из "Покровских ворот" стал знаковым для карьеры Виктора Борцова, но зрители знают его и по ролям в таких фильмах, как "Гардемарины, вперёд!", "Две судьбы", "Не хлебом единым". Актёр был дважды женат, и в первом браке у него родилась дочь Ольга. Она тоже хотела стать артисткой, но пойти по стопам отца ей так и не удалось. В 2006 году у Борцова нашли рак: он скончался через два года.

Людочка / Елена Коренева

Елена Коренева. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", фото © Wikimedia Commons

В 1982 году звезда "Покровских ворот" вышла замуж за американца и позже эмигрировала, тем самым создав себе множество личных и профессиональных проблем. Брак в итоге не сложился, и через десять лет актрисе пришлось вернуться на родину. Она перезапустила карьеру и нашла себе нового спутника жизни в лице актёра Андрея Ташкова. Сейчас актриса живёт в Москве, играет в спектаклях, снимается в кино и сериалах, пишет книги.

Светлана / Татьяна Догилева

Народная артистка РФ Татьяна Догилева. Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Покровские ворота" © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", кадр видео YouTube / "Вечерний Ургант"