Вирусолог Болибок назвал опасные места для свиданий в День святого Валентина

В День святого Валентина стоит отказаться от свиданий в людных местах и не вручать ламинированные открытки. Лучшим решением в свете продолжающейся пандемии будет организовать романтическую встречу с помощью Интернета или же на открытом воздухе. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Москвой 24".

"Естественно, наиболее опасны свидания в закрытом помещении. Но здесь одно дело, когда пара уединилась в своей квартире или в номере отеля тет-а-тет, а другое — если это кафе или ресторан, где, кроме вас, есть большое количество посетителей. В целом чем больше людей вокруг вас, тем опаснее свидание", — объяснил он.

По словам врача, коронавирус хорошо сохраняется на поверхности стекла и металла. Например, если официант заражён, а его вирусы попали на столовые приборы и посуду, то могут заболеть и посетители.

Кроме того, при покупке цветов стоит просить флористов упаковывать их в обычную или крафтовую бумагу. На ней, в отличие от плёнки, вирус не задерживается: к волокнам целлюлозы вирус прилипает более плотно, его оттуда просто не отодрать, отметил Болибок. Такого же принципа следует придерживаться и с валентинками.

"Самое безопасное — взять обычную тетрадь и из листа бумаги сделать валентинку. Бумага лучше всего впитывает аэрозоль с вирусом, дальше его никуда не отдаёт, в итоге инфекция на ней просто погибает. Если валентинка блестящая, значит, она ламинирована полимерным покрытием, вирус с неё легко передаётся человеку", — рассказал аллерголог-иммунолог.

Ковид также передаётся и через поцелуи. Если это поцелуй в губы, то почти гарантированно вы заболеете, поскольку вирус находится в слюне. Поцелуи в щёчку более безопасные, и всё-таки это близкий контакт. Нужно иметь в виду, что даже при дыхании человек выделяет некоторое количество аэрозоля, с помощью которого может произойти заражение. При разговоре частицы вируса распространяются на полтора-два метра, при кашле — до пяти метров, а при чихании — до десяти метров.

Вирус передаётся воздушно-капельным путём и во время интимных отношений. Однако Болибок опроверг слухи о возможности заразиться ковидом половым путём.

"В целом наиболее безопасная ситуация, когда у человека есть свежая прививка. Такие люди могут чувствовать себя более-менее защищёнными. Под свежей я подразумеваю прививку, которая была сделана за последние три месяца", — заключил Болибок.