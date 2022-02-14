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Вирусолог Альтштейн: Россия достигла пика пятой волны коронавируса

Однако не следует расслабляться раньше времени, уверен специалист. Необходимо, чтобы граждане продолжали прививаться и выполнять противоэпидемические мероприятия.

14 февраля, 12:41

Фото © Pixabay

Судя по текущему уровню заболеваемости, в России наступил пик пятой волны коронавируса штаммом "омикрон". Об этом в беседе с Ura.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

"Я думаю, что мы находимся на пике этой волны и через некоторое время она пойдёт вниз. Это не только эпидемиологическая закономерность, но и биология стоит за этим", — сказал он.

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По словам Альтштейна, когда вирусы обильно размножаются, каждый цикл такого процесса сопровождается мутацией, портящей геном. Вирус становится менее жизнеспособным, его активность снижается. Однако не следует расслабляться раньше времени, уверен специалист.

"Эпидемия вступает в более благоприятный период, но расслабляться здесь нельзя. Здесь нужно, чтобы обязательно люди прививались, чтобы они продолжали выполнять противоэпидемические мероприятия, которые помогают в снижении эпидемии", — заключил вирусолог.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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