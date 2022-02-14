Главред "Цензора" Бутусов: Украина закрыла въезд для мужчин призывного возраста из РФ

Украина закрыла въезд для всех мужчин призывного возраста из России. По словам главного редактора украинского портала "Цензор.нет" Юрия Бутусова, ограничение будет действовать как минимум до конца учений Вооружённых сил РФ вблизи границы с Незалежной.

"Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин — граждан РФ призывного возраста", — написал он в "Фейсбуке".

По словам Бутусова, ограничения введены неофициально и на неопределённый срок, но как минимум "до конца военных манёвров РФ", чтобы избежать провокационных инцидентов.