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"Главный провокатор войны": Депутат Рады Кива призвал СБУ "ликвидировать" Байдена

Парламентарий также выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский "именно с этой целью" пригласил американского лидера в ближайшее время посетить страну.

14 февраля, 11:57

Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) должны в немедленном порядке заняться нейтрализацией президента США Джо Байдена, поскольку он угрожает национальной безопасности Незалежной.

"СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны — Байдена. Именно его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины", — написал Кива в своём телеграм-канале.

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Парламентарий также выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский "именно с этой целью" пригласил американского лидера в ближайшее время посетить страну.

Ранее CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщила, что Зеленский пригласил Байдена на Украину и попросил денег. По данным американского телеканала, руководитель республики хотел бы добиться дополнительной как финансовой, так и военной поддержки от Белого дома.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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