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Легендарный футболист Пеле сообщил о своей госпитализации

Чуть меньше месяца назад он был вынужден обратиться к врачам для прохождения химиотерапии.

14 февраля, 11:48

Пеле. Фото © Instagram / pele

Легендарный бразильский футболист Пеле в своём инстаграме сообщил об очередной госпитализации.

"Друзья, как я и делал ежемесячно, я отправляюсь в больницу, чтобы продолжить лечение. <...> Спасибо за все сообщения поддержки и любви", — написал Пеле.

Пеле отправлен в больницу для химиотерапии

Пеле отправлен в больницу для химиотерапии

Добавим, что за последние месяцы это уже далеко не первая госпитализация "короля футбола". Так, в конце января он был вынужден обратиться к врачам для того, чтобы пройти курс химиотерапии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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