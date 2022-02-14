Легендарный футболист Пеле сообщил о своей госпитализации

"Друзья, как я и делал ежемесячно, я отправляюсь в больницу, чтобы продолжить лечение. <...> Спасибо за все сообщения поддержки и любви", — написал Пеле.

Добавим, что за последние месяцы это уже далеко не первая госпитализация "короля футбола". Так, в конце января он был вынужден обратиться к врачам для того, чтобы пройти курс химиотерапии.