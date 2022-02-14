В МИД России назвали спекуляциями рекомендации западных стран покинуть Украину

Рекомендации западных стран, обращённые к своим гражданам на Украине, покинуть территорию страны являются спекуляциями и искусственно нагнетают напряжённость. Об этом сообщает ТАСС, цитируя директора Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрия Горлача.

"Мы считаем, что здесь очень много спекуляций, абсолютно искусственного нагнетания напряжённости со стороны западных коллег", — сказал он.

Горлач добавил, что причина, по которой западные страны занимаются этим, неясна.