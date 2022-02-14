В МИД России назвали спекуляциями рекомендации западных стран покинуть Украину
В ведомстве отметили, что причина, по которой западные коллеги занимаются подобным и нагнетают напряжённость, непонятна.
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Рекомендации западных стран, обращённые к своим гражданам на Украине, покинуть территорию страны являются спекуляциями и искусственно нагнетают напряжённость. Об этом сообщает ТАСС, цитируя директора Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрия Горлача.
"Мы считаем, что здесь очень много спекуляций, абсолютно искусственного нагнетания напряжённости со стороны западных коллег", — сказал он.
Горлач добавил, что причина, по которой западные страны занимаются этим, неясна.
Ранее Лайф рассказал, что МИД РФ предупредил россиян о возможных провокациях на Украине. Ведомство порекомендовало в напряжённых ситуациях следить за сообщениями ДСКЦ.
Напомним, многие правительства эвакуируют с Украины сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину в связи с "угрозой вторжения" РФ. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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