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В МИД России назвали спекуляциями рекомендации западных стран покинуть Украину

В ведомстве отметили, что причина, по которой западные коллеги занимаются подобным и нагнетают напряжённость, непонятна.

14 февраля, 11:56
<p>Министерство иностранных дел Российской Федерации. Фото © ТАСС / Андрей Любимов</p>

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Рекомендации западных стран, обращённые к своим гражданам на Украине, покинуть территорию страны являются спекуляциями и искусственно нагнетают напряжённость. Об этом сообщает ТАСС, цитируя директора Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрия Горлача.

"Мы считаем, что здесь очень много спекуляций, абсолютно искусственного нагнетания напряжённости со стороны западных коллег", — сказал он.

Горлач добавил, что причина, по которой западные страны занимаются этим, неясна.

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Ранее Лайф рассказал, что МИД РФ предупредил россиян о возможных провокациях на Украине. Ведомство порекомендовало в напряжённых ситуациях следить за сообщениями ДСКЦ.

Напомним, многие правительства эвакуируют с Украины сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину в связи с "угрозой вторжения" РФ. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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