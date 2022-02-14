Генерал-лейтенант Гаджимагомедов: Запад толкает Украину к силовой операции в Крыму
Военнослужащий отметил, что последнее время значительно возросла активность ВМС НАТО в акваториях Чёрного и Балтийского морей, в непосредственной близости от российской границы.
Станислав Гаджимагомедов. Фото © Минобороны РФ
Замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов заявил, что Запад провоцирует Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
"Последнее время значительно возросла активность ВМС НАТО в акваториях Чёрного и Балтийского морей, в непосредственной близости от Российской Федерации", — сказал Гаджимагомедов в ходе своего выступления на круглом столе в Совете Федерации.
Генерал-лейтенант также рассказал и о других вызовах, в том числе и на морях. Он пояснил, что во время переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с британским коллегой Беном Уоллесом обсуждался заход английского эсминца "Дефендер" в территориальные воды России. По словам Гаджимагомедова, министр обороны Британии заявил, что "они считают Крым территорией Украины" и ни в какие воды РФ якобы не заходили, поэтому будут продолжать это делать.
Ранее в Генштабе назвали условие для удара по кораблям западных стран. Отвечая на вопрос сенатора Джабарова, в Центральном военном округе отметили, что такие решения принимаются на самом высоком уровне.
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