Генерал-лейтенант Гаджимагомедов: Запад толкает Украину к силовой операции в Крыму

Замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов заявил, что Запад провоцирует Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом. Об этом сообщает телеканал "Звезда" .

Генерал-лейтенант также рассказал и о других вызовах, в том числе и на морях. Он пояснил, что во время переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с британским коллегой Беном Уоллесом обсуждался заход английского эсминца "Дефендер" в территориальные воды России. По словам Гаджимагомедова, министр обороны Британии заявил, что "они считают Крым территорией Украины" и ни в какие воды РФ якобы не заходили, поэтому будут продолжать это делать.