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Генерал-лейтенант Гаджимагомедов: Запад толкает Украину к силовой операции в Крыму

Военнослужащий отметил, что последнее время значительно возросла активность ВМС НАТО в акваториях Чёрного и Балтийского морей, в непосредственной близости от российской границы.

14 февраля, 11:41
<p>Станислав Гаджимагомедов. Фото © <a href="https://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12227629@cmsArticle" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ </a></p>

Станислав Гаджимагомедов. Фото © Минобороны РФ

Замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов заявил, что Запад провоцирует Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Последнее время значительно возросла активность ВМС НАТО в акваториях Чёрного и Балтийского морей, в непосредственной близости от Российской Федерации", — сказал Гаджимагомедов в ходе своего выступления на круглом столе в Совете Федерации.
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Генерал-лейтенант также рассказал и о других вызовах, в том числе и на морях. Он пояснил, что во время переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с британским коллегой Беном Уоллесом обсуждался заход английского эсминца "Дефендер" в территориальные воды России. По словам Гаджимагомедова, министр обороны Британии заявил, что "они считают Крым территорией Украины" и ни в какие воды РФ якобы не заходили, поэтому будут продолжать это делать.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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